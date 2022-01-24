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15 марта, 19:03 • 107989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146790 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125681 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106030 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102024 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95224 просмотра

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Угольное дело: в ГБР заявили, что Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта

Угольное дело: в ГБР заявили, что Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта

Киев • УНН

 • 15917 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Петр Порошенко, который является подозреваемым по угольному делу, до сих пор не сдал загранпаспорта. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Цитата

"... подозреваемый Порошенко П. А. обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данную обязанность подозреваемый не выполнил", - сообщили в ГБР.

Ранее

19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напоминаем

20 декабря 2021 года пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Порошенко П. А., сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (Содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

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