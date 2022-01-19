Здати паспорти для виїзду за кордон: адвокат розповів, які обов'язки суд поклав на Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомив його адвокат Ігор Головань після засідання суду, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Застосувати до Порошенка процесуальні обов’язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого проживання, здати на зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд та виїзд з України”, — розповів Головань.
За його словами, суд поклав обов’язки на Порошенка до 19 березня.
Порошенко після цього заявив, що вилучення паспорта "перешкоджає" його "політичній діяльності". І що він до цього планував поїздку "25-го числа" на "зустріч з НАТО". А обмеження на виїзд зі столиці - "перешкоджає внутрішньополітичній діяльності". Збирається оскаржити.
Копію рішення суду оприлюднили соратники Порошенка.
Що було раніше
19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім - до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.