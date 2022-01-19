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Не арешт: суд призначив Порошенку як запобіжний захід особисте зобов'язання

Не арешт: суд призначив Порошенку як запобіжний захід особисте зобов'язання

Київ • УНН

 • 34596 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Печерський районний суд Києва відпустив п’ятого президента України, нині нардепа Петра Порошенка під особисте зобов'язання, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, суддя Олексій Соколов, після більше ніж доби у нарадчій кімнаті, призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Єдину фразу, яку ми почули, це є особисте зобов'язання і відсутність будь-якого арешту", - сказав Порошенко піля засідання суду, виступаючи перед своїми соратниками.

Що було раніше

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.

У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Він прибув з-за кордону, потім - до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.

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