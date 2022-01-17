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Запобіжний захід Порошенку: Офіс Генпрокурора наполягає на арешті з можливістю внесення застави у 1 млрд грн

Запобіжний захід Порошенку: Офіс Генпрокурора наполягає на арешті з можливістю внесення застави у 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 27149 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора клопоче про застосування до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Так, прокурор під час засідання у Печерському райсуді столиці зачитав клопотання про застосування до Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млрд грн застави.

Прокурор додав, що при внесенні застави на Порошенка будуть покладені наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, суду, не відлучатися без дозволу за межі Києва та Київщини, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Що було раніше

Після оголошення перерви для вивчення стороною захисту Порошенка матеріалів справи, суд продовжив засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

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