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Справа Порошенка: ДБР каже, безплатного адвоката не залучало

Справа Порошенка: ДБР каже, безплатного адвоката не залучало

Київ • УНН

 • 19130 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Державне бюро розслідувань не залучало безоплатного адвоката для захисту п’ятого президента України, нині нардепа Петра Порошенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву ДБР.

Цитата:

“Повідомляємо, що Державне бюро розслідувань не залучало адвоката безоплатної вторинної правової допомоги для надання її Порошенку Петру Олексійовичу у суді. Інформація щодо залучення працівниками ДБР такого адвоката є неправдивою та не відповідає дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі встановлюються усі обставини розповсюдження цієї інформації, після чого буде надана правова оцінка таким діям.

Доповнення

Адвокат Богдан Глядик раніше заявив, що ДБР звернулися до Центру безоплатної допомоги про надання ним безоплатної правової допомоги Порошенку.

Наразі після оголошення перерви для вивчення стороною захисту Порошенка матеріалів справи, суд продовжив засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Вугільна справа”: у ДБР повідомили, у чому підозрюють Порошенка

Доповнення

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Суд уже розпочався, Прошенко з адвокатами на засіданні.

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