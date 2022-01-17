“Вугільна справа”: у ДБР повідомили, у чому підозрюють Порошенка

Цитата:

“У вересні-листопаді 2021 року у даному проваджені вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку, бізнесмену Сергію Козярі та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину... Досудовим розслідуванням встановлено, що особи-фігуранти вищезгаданого провадження діяли за попередньою змовою та сприяли діяльності терорганізації, вчиняючи умисні дії на шкоду територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економчній безпеці України”, — сказала Сапьян.

Деталі

Сапьян нагадала, що ДБР розслідує провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), та ч. 1 ст. 258-3 (Створення террористичної організації) ККУ.

Вона додала, що 20 грудня 2021 року у цьому кримінальному провадженні п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку повідомлено про підозру.

Так, з її слів, за даними слідства, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Російської Федерації вирішили залучити до підривної діяльності проти України Медведчука Віктора Володимировича, який впродовж тривалого часу мав особисті тісні зв’язки з вищим політичним керівництвом як України, так і РФ.

Повідомляється, що Медведчук "досяг домовленності з Петром Порошенком, який як президент України мав необхідні можливості адмінвпливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади“.

Так, у ДБР зазначили, у серпні-жовтні 2014 року урядом України та відповідними ДП вживались заходи, спрямовані на диверсифікацію джерел постачання вугілля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко вже прибув до суду: йому мають обирати запобіжний захід

Тоді ж, за словами Сапьян, “Віктор Медведчук та представники вищого політичного керівництва Російської Федерації... розробили план про сприяння діяльності терористичних організацій через створення в умовах опалювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України”.

У ДБР стверджують, що Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, Порошенко “залишив за собою управлінські і кадрові питання, а у разі необхідності — адміністративний вплив”.

Повідомляється, що у листопаді 2014 року Медведчук, за даними слідства, залучив до схеми бізнесмена Сергія Кузяру, який, як вказується, мав зв’язки із представниками “ЛНР” та “ДНР” та був добре обізнаний з діяльністю підприємств вуглевидобувної галузі на непідконтрольних територіях.

Передбачалось, як кажуть у ДБР, що РФ спочатку створює штучний дефіцит вугілля для енергогенеруючих підприємств України, для цього вона обмежила обсяги його поставок зі своєї території. Керівники терористичних організацій в свою чергу визначили по одному видобувному підприємству, які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємств України, а після отримання авансових платежів вони розпочали його відвантаження та постачання, розповіли у ДБР.

“Весь цей час Віктор Медведчук погоджував свої дії із вищим політичним керівництвом РФ та доповідав у Москву кураторам про перебіг подій та хід реалізації плану”, — каже радниця ДБР.

Після цього, за її словами, дії Порошенка, зокрема висловлені ним сумніви щодо якості вугілля, яке Україна отримувала з Південно-Африканської Республіки, “створили передумови та стали основною причиною” розірвання контракту з ПАР.

“Після цього ПАТ "Центренерго“ опинилося у штучно створених умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише від підприємств РФ, що дало змогу вищому керівному складу державних органів РФ приступити до реалізації своєї частини злочинного плану”, — зазначила Сапьян.

Для цього, з її слів, в РФ ухвалили рішення про блокування поставок російського вугілля на територію України, залишивши можливість для ввезення вугілля виключно з території України, яка тимчасово контролюється представниками бойовиків.

Радниця стверджує, що, “переслідуючи політичні інтереси, Порошенко та Медведчук ухвалили рішення про необхідність надання операціям з придбання вугілля у підприємств, визначених терористами, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття” рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції.

Також з її слів, за даними правоохоронців, Порошенко сприяв призначенню на посаду міністра енергетики Демчишина, який, як стверджують у ДБР, сприяв реалізації схеми та скасував рішення попередника, які визначали роботу із підприємствами “Л/ДНР” поза законом.

У ДБР стверджують, що за 2015 рік за поставки вугілля з ТОТ було витрачено щонайменше 205 млн грн.

Доповнення

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Суд уже розпочався, Прошенко з адвокатами на засіданні.