Порошенко вже прибув до суду: йому мають обирати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. До Печерського райсуду у Києві з аеропорту "Київ" прибув п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко, де об 11 годині йому мають почати обирати запобіжний захід у "вугільній справі", пише УНН.
Деталі
Порошенко перед засіданням виступив біля входу до Печерського суду.
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Мітингувальники уже зібралися біля суду під символікою політичної сили Порошенка та з прапорами України.
Також мітингувальники принесли із собою шини та бочки.
Наразі будівлю суду посилено охороняють правоохоронці.
Сам же Порошенко заявив під час виступу в аеропорту, що прямо звідти прямує до суду.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.