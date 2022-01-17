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Порошенко пройшов прикордонний контроль в аеропорту: не обійшлося без інцидентів з паспортом

Порошенко пройшов прикордонний контроль в аеропорту: не обійшлося без інцидентів з паспортом

Київ • УНН

 • 23571 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У п'ятого президента, нині нардепа Петра Порошенка під час проходження контролю на в'їзді до України забрали український паспорт на певний час, що його прихильникам здалося підозрілим, пише УНН.

Деталі

Зі слів Порошенка, це тривало близько 15 хвилин. Він розповів, що у нього відібрали паспорт і нібито не пускали в Україну.

Цитата:

"Протягом 15 хвилин, незаконно, правоохоронці, частина з яких була переодягнена у форму прикордонників, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт і пояснювали, що мають встановити мою особу бо мають великий сумнів, що я є Порошенко", - заявив Порошенко в аеропорту.

Також його соратники з аеропорту повідомляли, що у "ДБР заявили, що прямо зараз проводять процесуальні дії".

Наразі п’ятий президент Порошенко вийшов до натовпу журналістів та прихильників в аеропорті “Жуляни”.

Доповнення

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджує, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.

6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.

Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівається, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

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