Порошенко пройшов прикордонний контроль в аеропорту: не обійшлося без інцидентів з паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У п'ятого президента, нині нардепа Петра Порошенка під час проходження контролю на в'їзді до України забрали український паспорт на певний час, що його прихильникам здалося підозрілим, пише УНН.
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Зі слів Порошенка, це тривало близько 15 хвилин. Він розповів, що у нього відібрали паспорт і нібито не пускали в Україну.
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"Протягом 15 хвилин, незаконно, правоохоронці, частина з яких була переодягнена у форму прикордонників, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт і пояснювали, що мають встановити мою особу бо мають великий сумнів, що я є Порошенко", - заявив Порошенко в аеропорту.
Також його соратники з аеропорту повідомляли, що у "ДБР заявили, що прямо зараз проводять процесуальні дії".
Наразі п’ятий президент Порошенко вийшов до натовпу журналістів та прихильників в аеропорті “Жуляни”.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України, та зустрінеться з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою. Його адвокат стверджує, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівається, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.