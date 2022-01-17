З посиленою охороною: біля Печерського суду до приїзду Порошенка зібралася акція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Біля Печерського суду у Києві, де мають обрати запобіжний захід п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку, зібралася акція на його підтримку, передає кореспондент УНН.
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Так, мітингувальники зібралися біля суду під символікою політичної сили Порошенка та з прапорами України.
Також мітингувальники принесли із собою шини та бочки.
Наразі будівлю суду посилено охороняють правоохоронці.
Сам же Порошенко заявив під час виступу в аеропорту, що прямо звідти прямує до суду.
Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.