Не встигнувши початися: суд у справі Порошенка пішов на перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У засіданні Печерського райсуду столиці, на якому сьогодні мали обирати запобіжний захід для п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка, оголошено перерву для вивчення стороною захисту матеріалів справи, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Судове засідання продовжувалося не більше ніж 25 хвилин. Сторони встигли засвідчити свою присутність у судовому засіданні, яке вів слідчий суддя Олексій Соколов.
Адвокати Порошенка одразу ж подали клопотання про відвід судді та заявили, що їхній підзахисний не був належним чином викликаний до суду, а разом з тим адвокати не змогли ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, які були передані до суду.
Суддя на місці в залі суду постановив оголосити перерву для вивчення матеріалів справи. Строк перерви відразу зрозумілим не був.
Однак згодом, соратники Порошенка повідомили, що перерва - до 14 години.
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Доповнення
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. Його адвокат стверджував, що є ухвала про затримання Порошенка для доставки до суду.
6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка. У ДБР очікували, що Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня.
Згодом у ДБР уточнили, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Суд уже розпочався, Прошенко з адвокатами на засіданні.