Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до підозрюваного п'ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ОГП.
Цитата:
“21 січня 2022 року Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного народного депутата — п’ятого Президента України у вигляді особистого зобов’язання”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Що було раніше
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Так, Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.