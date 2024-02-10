Втретє за тиждень: США зафіксували російські військові літаки поблизу Аляски

Вчора 9 лютого, чотири російські військові літаки були зафіксовані в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Про це повідомляє командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), пише УНН.

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Як наголосили в NORAD, російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Це вже третій випадок, коли NORAD виявив і відстежив російські літаки за останні чотири дні. Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза - заявили у відомстві.

Зазначається, що NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

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