Третий раз за неделю: США зафиксировали российские военные самолеты вблизи Аляски

Вчера 9 февраля, четыре российских военных самолета были зафиксированы в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Об этом сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет УНН.

Детали

Как отметили в NORAD, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Это уже третий случай, когда NORAD обнаружил и отследил российские самолеты за последние четыре дня. Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза - заявили в ведомстве.

Отмечается, что NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер.

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