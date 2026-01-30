Втратили орієнтир і не змогли самостійно повернутися: двоє сноубордистів заблукали на Закарпатті

На Закарпатті двоє сноубордистів під час катання в районі гірськолижного комплексу "Драгобрат" опинилися поза межами безпечного маршруту, втратили орієнтир і не змогли самостійно повернутися. Їх розшукали рятувальники, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, рухаючись у напрямку гори Жандарм, жителі Волинської області віком 16 та 25 років, втратили орієнтир і вже не змогли самостійно повернутися.

На допомогу вирушили гірські рятувальники Рахівщини. Завдяки переданим координатам туристів вдалося розшукати близько пів на першу ночі. Медичної допомоги вони не потребували. Рятувальники зігріли хлопців гарячим чаєм та безпечно супроводили до місця проживання.

У ДСНС закликали кожного бути відповідальним у горах.