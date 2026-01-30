Потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться: двое сноубордистов заблудились на Закарпатье

На Закарпатье двое сноубордистов во время катания в районе горнолыжного комплекса "Драгобрат" оказались за пределами безопасного маршрута, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться. Их разыскали спасатели, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, двигаясь в направлении горы Жандарм, жители Волынской области в возрасте 16 и 25 лет, потеряли ориентир и уже не смогли самостоятельно вернуться.

На помощь отправились горные спасатели Раховщины. Благодаря переданным координатам туристов удалось разыскать около половины первого ночи. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели согрели ребят горячим чаем и безопасно сопроводили к месту проживания.

В ГСЧС призвали каждого быть ответственным в горах.