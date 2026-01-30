$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 1704 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 5648 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 10705 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 13660 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19868 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 28518 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34497 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41078 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64788 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48199 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 70056 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 55617 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57973 просмотра
Потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться: двое сноубордистов заблудились на Закарпатье

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На Закарпатье двое сноубордистов потерялись во время катания на Драгобрате. Спасатели нашли их около половины первого ночи и сопроводили до жилья.

Потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться: двое сноубордистов заблудились на Закарпатье

На Закарпатье двое сноубордистов во время катания в районе горнолыжного комплекса "Драгобрат" оказались за пределами безопасного маршрута, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться. Их разыскали спасатели, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, двигаясь в направлении горы Жандарм, жители Волынской области в возрасте 16 и 25 лет, потеряли ориентир и уже не смогли самостоятельно вернуться.

На помощь отправились горные спасатели Раховщины. Благодаря переданным координатам туристов удалось разыскать около половины первого ночи. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели согрели ребят горячим чаем и безопасно сопроводили к месту проживания.

Швейцарский сноубордист и призер Олимпиады Уэли Кестенхольц погиб под лавиной13.01.26, 19:58 • 4565 просмотров

В ГСЧС призвали каждого быть ответственным в горах.

Анализируйте прогноз погоды и загружайте мобильное приложение "Спасение в горах" — в случае опасности оно поможет быстро передать координаты и получить помощь 

- резюмировали спасатели.

Антонина Туманова

Общество
Волынская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям