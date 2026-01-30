Потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться: двое сноубордистов заблудились на Закарпатье
Киев • УНН
На Закарпатье двое сноубордистов потерялись во время катания на Драгобрате. Спасатели нашли их около половины первого ночи и сопроводили до жилья.
На Закарпатье двое сноубордистов во время катания в районе горнолыжного комплекса "Драгобрат" оказались за пределами безопасного маршрута, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться. Их разыскали спасатели, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, двигаясь в направлении горы Жандарм, жители Волынской области в возрасте 16 и 25 лет, потеряли ориентир и уже не смогли самостоятельно вернуться.
На помощь отправились горные спасатели Раховщины. Благодаря переданным координатам туристов удалось разыскать около половины первого ночи. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели согрели ребят горячим чаем и безопасно сопроводили к месту проживания.
В ГСЧС призвали каждого быть ответственным в горах.
Анализируйте прогноз погоды и загружайте мобильное приложение "Спасение в горах" — в случае опасности оно поможет быстро передать координаты и получить помощь