Втрати ворога: понад тисяча солдатів та 38 крилатих ракет уже не допоможуть росіянам
Київ • УНН
За добу 5 жовтня російські війська зазнали втрат у розмірі 1090 солдатів та 38 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно становлять 1116340 осіб.
За добу 5 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1090 солдатів та 38 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1116340 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11235 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23313 (+14)
- артилерійських систем ‒ 33464 (+18)
- РСЗВ ‒ 1516 (0)
- засоби ППО ‒ 1223 (+1)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 67226 (+363)
- крилаті ракети ‒ 3841 (+38)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63496 (+63)
- спеціальна техніка ‒ 3971 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Супутникові знімки зафіксували рух судна Lady R у порту Расон, яке раніше підозрювали в перевезенні нелегальних вантажів з КНДР. Це може свідчити про відновлення прихованих поставок зброї до Росії після двомісячної паузи.
Зеленський у Копенгагені: війна рф – корінь усіх проблем безпеки, потрібні нові санкції02.10.25, 12:23 • 3993 перегляди