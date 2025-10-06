Потери врага: более тысячи солдат и 38 крылатых ракет уже не помогут россиянам
Киев • УНН
За сутки 5 октября российские войска понесли потери в размере 1090 солдат и 38 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют 1116340 человек.
За сутки 5 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1090 солдат и 38 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1116340 (+1090) человек ликвидировано
- танков ‒ 11235 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23313 (+14)
- артиллерийских систем ‒ 33464 (+18)
- РСЗО ‒ 1516 (0)
- средства ПВО ‒ 1223 (+1)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 67226 (+363)
- крылатые ракеты ‒ 3841 (+38)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63496 (+63)
- специальная техника ‒ 3971 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Спутниковые снимки зафиксировали движение судна Lady R в порту Расон, которое ранее подозревали в перевозке нелегальных грузов из КНДР. Это может свидетельствовать о возобновлении скрытых поставок оружия в Россию после двухмесячной паузы.
Зеленский в Копенгагене: война РФ – корень всех проблем безопасности, нужны новые санкции02.10.25, 12:23 • 3991 просмотр