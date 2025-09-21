$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Втрати ворога: мінус тисяча солдатів і 29 крилатих ракет за добу

Київ • УНН

 • 358 перегляди

За добу 20 вересня російські війська втратили 1010 солдатів, 553 безпілотники та 29 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 становлять 1101610 осіб.

Втрати ворога: мінус тисяча солдатів і 29 крилатих ракет за добу

За добу 20 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів, 553 безпілотники та 29 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1101610 (+1010) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11193 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23281 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 32952 (+25)
          • РСЗВ ‒ 1492 (0)
            • засоби ППО ‒ 1218 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61598 (+553)
                    • крилаті ракети ‒ 3747 (+29)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62245 (+77)
                            • спеціальна техніка ‒ 3969 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік17.09.25, 18:23 • 3507 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна