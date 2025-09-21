Втрати ворога: мінус тисяча солдатів і 29 крилатих ракет за добу

За добу 20 вересня російські війська втратили на війні з Україною 1010 солдатів, 553 безпілотники та 29 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1101610 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11193 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 23281 (+1)

артилерійських систем ‒ 32952 (+25)

РСЗВ ‒ 1492 (0)

засоби ППО ‒ 1218 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61598 (+553)

крилаті ракети ‒ 3747 (+29)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62245 (+77)

спеціальна техніка ‒ 3969 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік