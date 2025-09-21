Втрати ворога: мінус тисяча солдатів і 29 крилатих ракет за добу
Київ • УНН
За добу 20 вересня російські війська втратили 1010 солдатів, 553 безпілотники та 29 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 становлять 1101610 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1101610 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11193 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23281 (+1)
- артилерійських систем ‒ 32952 (+25)
- РСЗВ ‒ 1492 (0)
- засоби ППО ‒ 1218 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 61598 (+553)
- крилаті ракети ‒ 3747 (+29)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62245 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3969 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.
