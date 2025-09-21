$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 16600 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 34113 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 48892 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 64371 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 56762 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 53331 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46925 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 58644 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 72669 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35805 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Потери врага: минус тысяча солдат и 29 крылатых ракет за сутки

Киев • УНН

 • 18 просмотра

За сутки 20 сентября российские войска потеряли 1010 солдат, 553 беспилотника и 29 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 составляют 1101610 человек.

Потери врага: минус тысяча солдат и 29 крылатых ракет за сутки

За сутки 20 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат, 553 беспилотника и 29 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1101610 (+1010) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11193 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23281 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 32952 (+25)
          • РСЗО ‒ 1492 (0)
            • средства ПВО ‒ 1218 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 61598 (+553)
                    • крылатые ракеты ‒ 3747 (+29)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62245 (+77)
                            • специальная техника ‒ 3969 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

                              Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год17.09.25, 18:23 • 3507 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина