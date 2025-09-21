Потери врага: минус тысяча солдат и 29 крылатых ракет за сутки

За сутки 20 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 1010 солдат, 553 беспилотника и 29 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1101610 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 11193 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23281 (+1)

артиллерийских систем ‒ 32952 (+25)

РСЗО ‒ 1492 (0)

средства ПВО ‒ 1218 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 61598 (+553)

крылатые ракеты ‒ 3747 (+29)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62245 (+77)

специальная техника ‒ 3969 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год