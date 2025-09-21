Потери врага: минус тысяча солдат и 29 крылатых ракет за сутки
Киев • УНН
За сутки 20 сентября российские войска потеряли 1010 солдат, 553 беспилотника и 29 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 составляют 1101610 человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1101610 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11193 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23281 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 32952 (+25)
- РСЗО ‒ 1492 (0)
- средства ПВО ‒ 1218 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 61598 (+553)
- крылатые ракеты ‒ 3747 (+29)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62245 (+77)
- специальная техника ‒ 3969 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.
