Втрата нюху через тривалий COVID пов'язана зі змінами в мозку - дослідження

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У дослідженні використовувалося сканування МРТ для порівняння мозкової активності людей із тривалим COVID, які втратили нюх, тих, чий нюх повернувся до норми після COVID, та людей, у яких ніколи не було позитивного результату тесту на COVID-19.

Опубліковане в eClinicalMedicine обсерваційне дослідження показало, що у людей з втратою нюху у зв'язку з тривалим COVID знижено мозкову активність та порушено зв'язок між двома частинами мозку, які обробляють важливу інформацію про запахи: орбітофронтальною корою та префронтальною корою. Цей зв'язок не був порушений у людей, у яких відновився нюх після COVID.

Результати показують, що втрата нюху, відома як аносмія, спричинена тривалим COVID, пов'язана зі зміною в мозку, через яку запахи не сприймаються належним чином. Оскільки це клінічно оборотно, як показали деякі суб’єкти, можна перенавчити мозок, щоб відновити нюх у людей, які страждають від побічних ефектів тривалого COVID.

Доктор Джед Вінгроув, провідний автор дослідження, сказав: «Наше дослідження дає впевненість у тому, що у більшості людей, чий нюх повертається, в мозковій активності не відбувається постійних змін».

Старший автор, професор Клаудія Вілер-Кінгшотт додала: «Наші результати підкреслюють вплив COVID-19 на роботу мозку. Вони відкривають інтригуючу можливість того, що тренування нюху, тобто перенавчання мозку сприймати різні запахи, може допомогти мозку відновити втрачені шляхи, а також допомогти людям із тривалим COVID відновити нюх».

Дослідники кажуть, що їхні результати також свідчать про те, що мозок людей із тривалою втратою нюху через COVID може компенсувати це втрачене чуття, посилюючи зв'язки з іншими сенсорними областями: у їхньому мозку була підвищена активність між частинами мозку, які обробляють запахи, та областями, що обробляють зір (зорова кора).

«Це говорить нам, що нейрони, які зазвичай обробляють запахи, все ще присутні, але вони просто працюють по-іншому», - сказав доктор Вінгроув.

Професор Рейчел Баттергем, також старший автор дослідження, сказала: «Це перше, наскільки нам відомо, дослідження, яке розглядає, як змінюється мозкова діяльність у людей із втратою нюху через тривалий COVID. Воно базується на роботі, яку ми проводили під час першої хвилі пандемії, яка була однією з перших, хто описав зв’язок між інфекцією COVID-19 із втратою нюху та смаку».

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