Потеря обоняния из-за длительного COVID связана с изменениями в мозге - исследование

Детали

В исследовании использовалось сканирование МРТ для сравнения мозговой активности людей с длительным COVID, которые потеряли обоняние, тех, чье обоняние вернулось к норме после COVID, и людей, у которых никогда не было положительного результата теста на COVID-19.

Опубликованное в eClinicalMedicine обсервационное исследование показало, что у людей с потерей обоняния в связи с длительным COVID снижена мозговая активность и нарушена связь между двумя частями мозга, которые обрабатывают важную информацию о запахах: орбитофронтальной корой и префронтальной корой. Эта связь не была нарушена у людей, у которых восстановилось обоняние после COVID.

Результаты показывают, что потеря обоняния, известная как аносмия, вызванная длительным COVID, связана с изменением в мозге, из-за которого запахи не воспринимаются должным образом. Поскольку это клинически обратимо, как показали некоторые субъекты, можно переобучить мозг, чтобы восстановить обоняние у людей, страдающих от побочных эффектов длительного COVID.

Доктор Джед Уингроув, ведущий автор исследования, сказал: «Наше исследование дает уверенность в том, что у большинства людей, чье обоняние возвращается, в мозговой активности не происходит постоянных изменений».

Старший автор, профессор Клаудия Вилер-Кингшотт добавила: «Наши результаты подчеркивают влияние COVID-19 на работу мозга. Они открывают интригующую возможность того, что тренировка обоняния, то есть переобучение мозга воспринимать различные запахи, может помочь мозгу восстановить утраченные пути, а также помочь людям с длительным COVID восстановить обоняние».

Исследователи говорят, что их результаты также свидетельствуют о том, что мозг людей с длительной потерей обоняния из-за COVID может компенсировать это утраченное чувство, усиливая связи с другими сенсорными областями: в их мозге была повышенная активность между частями мозга, которые обрабатывают запахи, и областями, обрабатывающими зрение (зрительная кора).

«Это говорит нам, что нейроны, которые обычно обрабатывают запахи, все еще присутствуют, но они просто работают по-другому», - сказал доктор Вингроув.

Профессор Рэйчел Баттерхэм, также старший автор исследования, сказала: «Это первое, насколько нам известно, исследование, которое рассматривает, как изменяется мозговая деятельность у людей с потерей обоняния из-за длительного COVID. Оно основано на работе, которую мы проводили во время первой волны пандемии, которая была одной из первых, которая описала связь между инфекцией COVID-19 с потерей обоняния и вкуса».

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