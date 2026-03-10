$43.730.0850.540.36
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 24778 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 66465 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 39291 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 45987 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 49544 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 29958 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 65962 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33585 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49278 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Вступ-2026: затвердили графік та правила прийому до магістратури й аспірантури

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Вступні випробування пройдуть у форматі ЗНО з обов'язковим ЄВІ. Основна сесія тестувань для магістрів та аспірантів розпочнеться у червні та липні.

Вступ-2026: затвердили графік та правила прийому до магістратури й аспірантури

Міністерство освіти і науки України визначило алгоритм проведення вступних випробувань до магістратури й аспірантури у 2026 році, повідомили у МОН, пише УНН.

МОН затвердило календарні плани організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів. У 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання

- вказали у МОН.

Обовʼязковим, як зазначається, є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови. 

Вступники до магістратури за деякими спеціальностями, перелік яких буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, додатково складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а вступники до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень. 

Графік вступної кампанії до магістратури

Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься з квітня по серпень.

  Основний період Додатковий період*
Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
Тестування 26 червня-14 липня 21 серпня
Результати до 23 липня до 21 серпня

 

Запрошення-перепустки для основної сесії з’являться в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії - до 28 липня.

Графік вступних випробувань до аспірантури 

Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, встановлено календарний план, який передбачає початок у квітні і кінець у вересні.

  Основний період Додатковий період*
Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
Тестування 14-29 липня 24-28 серпня
Результати до 7 серпня до 4 вересня

 

Інформацію про місце та час проведення основної сесії учасники отримають у своїх кабінетах до 19 червня, для додаткової сесії - до 19 серпня.

*Додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин: 

  • не зміг взяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробовування; 
    • ⁠вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

      НМТ-2026: МОН визначило дати основної та додаткової сесій27.02.26, 19:06 • 3403 перегляди

      Юлія Шрамко

      СуспільствоОсвіта
      Міністерство освіти і науки України