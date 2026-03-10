Вступ-2026: затвердили графік та правила прийому до магістратури й аспірантури
Київ • УНН
Вступні випробування пройдуть у форматі ЗНО з обов'язковим ЄВІ. Основна сесія тестувань для магістрів та аспірантів розпочнеться у червні та липні.
Міністерство освіти і науки України визначило алгоритм проведення вступних випробувань до магістратури й аспірантури у 2026 році, повідомили у МОН, пише УНН.
МОН затвердило календарні плани організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів. У 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання
Обовʼязковим, як зазначається, є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.
Вступники до магістратури за деякими спеціальностями, перелік яких буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, додатково складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а вступники до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень.
Графік вступної кампанії до магістратури
Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься з квітня по серпень.
|Основний період
|Додатковий період*
|Реєстрація
|23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
|28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|26 червня-14 липня
|21 серпня
|Результати
|до 23 липня
|до 21 серпня
Запрошення-перепустки для основної сесії з’являться в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії - до 28 липня.
Графік вступних випробувань до аспірантури
Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, встановлено календарний план, який передбачає початок у квітні і кінець у вересні.
|Основний період
|Додатковий період*
|Реєстрація
|23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
|26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|14-29 липня
|24-28 серпня
|Результати
|до 7 серпня
|до 4 вересня
Інформацію про місце та час проведення основної сесії учасники отримають у своїх кабінетах до 19 червня, для додаткової сесії - до 19 серпня.
*Додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:
- не зміг взяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробовування;
- вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.
