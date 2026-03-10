Вступ-2026: затвердили графік та правила прийому до магістратури й аспірантури

Міністерство освіти і науки України визначило алгоритм проведення вступних випробувань до магістратури й аспірантури у 2026 році, повідомили у МОН, пише УНН.

МОН затвердило календарні плани організації та проведення іспитів для майбутніх магістрів й аспірантів. У 2026 році вступні випробування до магістратури й аспірантури проходитимуть за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання - вказали у МОН.

Обовʼязковим, як зазначається, є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.

Вступники до магістратури за деякими спеціальностями, перелік яких буде зазначено в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, додатково складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а вступники до аспірантури - іспит з методології наукових досліджень.

Графік вступної кампанії до магістратури

Процес вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься з квітня по серпень.

Основний період Додатковий період* Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 26 червня-14 липня 21 серпня Результати до 23 липня до 21 серпня

Запрошення-перепустки для основної сесії з’являться в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії - до 28 липня.

Графік вступних випробувань до аспірантури

Для вступників, які планують здобути ступінь доктора філософії або доктора мистецтва, встановлено календарний план, який передбачає початок у квітні і кінець у вересні.

Основний період Додатковий період* Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 14-29 липня 24-28 серпня Результати до 7 серпня до 4 вересня

Інформацію про місце та час проведення основної сесії учасники отримають у своїх кабінетах до 19 червня, для додаткової сесії - до 19 серпня.

*Додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:

не зміг взяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробовування;

⁠вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

