Поступление-2026: утвердили график и правила приема в магистратуру и аспирантуру
Киев • УНН
Вступительные испытания пройдут в формате ВНО с обязательным ЕВИ. Основная сессия тестирований для магистров и аспирантов начнется в июне и июле.
Министерство образования и науки Украины определило алгоритм проведения вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру в 2026 году, сообщили в МОН, пишет УНН.
МОН утвердило календарные планы организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов. В 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания
Обязательным, как отмечается, является единый вступительный экзамен (ЕВИ), который предусматривает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.
Поступающие в магистратуру по некоторым специальностям, перечень которых будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, дополнительно будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), а поступающие в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.
График вступительной кампании в магистратуру
Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить с апреля по август.
|Основний період
|Додатковий період*
|Реєстрація
|23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
|28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|26 червня-14 липня
|21 серпня
|Результати
|до 23 липня
|до 21 серпня
Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии - до 28 июля.
График вступительных испытаний в аспирантуру
Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, установлен календарный план, который предусматривает начало в апреле и конец в сентябре.
|Основний період
|Додатковий період*
|Реєстрація
|23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
|26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|14-29 липня
|24-28 серпня
|Результати
|до 7 серпня
|до 4 вересня
Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии - до 19 августа.
*Дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:
- не смог принять участие в тестировании основной сессии; не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного испытания;
- выбрал проходить ЕПВИ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.
НМТ-2026: МОН определило даты основной и дополнительной сессий27.02.26, 19:06 • 3408 просмотров