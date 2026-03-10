Поступление-2026: утвердили график и правила приема в магистратуру и аспирантуру

Министерство образования и науки Украины определило алгоритм проведения вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру в 2026 году, сообщили в МОН, пишет УНН.

МОН утвердило календарные планы организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов. В 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания - указали в МОН.

Обязательным, как отмечается, является единый вступительный экзамен (ЕВИ), который предусматривает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.

Поступающие в магистратуру по некоторым специальностям, перечень которых будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, дополнительно будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), а поступающие в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.

График вступительной кампании в магистратуру

Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить с апреля по август.

Основний період Додатковий період* Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 26 червня-14 липня 21 серпня Результати до 23 липня до 21 серпня

Приглашения-пропуска для основной сессии появятся в кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии - до 28 июля.

График вступительных испытаний в аспирантуру

Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, установлен календарный план, который предусматривает начало в апреле и конец в сентябре.

Основний період Додатковий період* Реєстрація 23 квітня-14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) 26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 14-29 липня 24-28 серпня Результати до 7 серпня до 4 вересня

Информацию о месте и времени проведения основной сессии участники получат в своих кабинетах до 19 июня, для дополнительной сессии - до 19 августа.

*Дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:

не смог принять участие в тестировании основной сессии; не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного испытания;

выбрал проходить ЕПВИ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.

