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Встановлено місцеперебування 11 українських полонених захисників - Котенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що було встановлено місцеперебування ще 11 українських полонених захисників. Наразі вони знаходяться в Угорщині. Про це він написав у Telegram, пише УНН.

Встановлено місцеперебування 11 українських полонених захисників - Котенко

Цитата

"Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.

Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти зазначив, що на цей час імена українських героїв встановлені, маршрут їх подорожі до Угорщини відомий, родичі і відповідні правоохоронні органи повідомлені проінформовані.

"Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - зазначив Котенко.

Він також додав, що до повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Нагадуємо, повідомити про зниклих безвісти у будні можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21", - зазначив Котенко.

Нагадаємо

Вчора в росії розпочався так званий "суд" над 22 українськими полоненими військовими з "Азовсталі", які захищали Маріуполь та потрапили у полон у травні 2022 року.

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