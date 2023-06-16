Встановлено місцеперебування 11 українських полонених захисників - Котенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що було встановлено місцеперебування ще 11 українських полонених захисників. Наразі вони знаходяться в Угорщині. Про це він написав у Telegram, пише УНН.
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"Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених.
Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти зазначив, що на цей час імена українських героїв встановлені, маршрут їх подорожі до Угорщини відомий, родичі і відповідні правоохоронні органи повідомлені проінформовані.
"Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - зазначив Котенко.
Він також додав, що до повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
"Нагадуємо, повідомити про зниклих безвісти у будні можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 339 247 або ж особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21", - зазначив Котенко.
Нагадаємо
Вчора в росії розпочався так званий "суд" над 22 українськими полоненими військовими з "Азовсталі", які захищали Маріуполь та потрапили у полон у травні 2022 року.
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