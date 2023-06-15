рф розпочала "суд" над полоненими українським військовими, які були на "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. В росії розпочався так званий "суд" над 22 українськими полоненими військовими з "Азовсталі", які захищали Маріуполь та потрапили у полон у травні 2022 року. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
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У росії, українським військовим, які захищали Маріуполь від збройної агресії рф та потрапили в російський полон, у травні 2022 року, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років або довічне ув'язнення.
російська влада визнала батальйон "Азов" "терористичним угрупованням". рф висунула українським військовим звинувачення в участі в "терористичній організації" та участі в діях, спрямованих "на повалення підтримуваної росією влади в Донецькій області".
За даними DW, з 24 осіб, яким у рф висунули звинувачення, двоє згодом було обміняно на російських військовополонених. Вісім із 22 підсудних - жінки, які, як повідомляється, працювали кухарями в полку "Азов".
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