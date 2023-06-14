В Маріуполі партизани закликають росіян здаватись, містян просять поширити заяву - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Маріуполі партизани наклеїли листівки із закликом до російських солдат здаватись. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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Андрющенко опублікував листівки зі зверненням до окупантів у Telegram.
Радник міського голови Маріуполя закликав українців поширити листівки.
“Маріупольці, Бердянці, мешканці Пологів, Токмака, Мелітополя, Приазовського і всіх інших міст, містечок та селищ. Досить боятись. Друкуйте та вішайте в себе. Чим більше росіян складе зброю, тим більше патронів залишиться на інших” - написав Анрющенко.
Також закликав всіх адміністраторів Приазовських пабліків, журналістів та ЗМІ підтримати та поширити заклик до наших людей в окупації долучитись.
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Також Андрющенко повідомив, що окупаційна "поліція" Маріуполя перевіряє дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив”.