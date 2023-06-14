В Мариуполе партизаны призывают россиян сдаваться, горожан просят распространить заявление - советник мэра

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Андрющенко опубликовал листовки с обращением к оккупантам в Telegram.

Советник городского головы Мариуполя призвал украинцев распространить листовки.

“Мариупольцы, Бердянцы, жители Пологов, Токмака, Мелитополя, Приазовского и всех других городов, городков и поселков. Хватит бояться. Печатайте и вешайте у себя. Чем больше россиян сложит оружие, тем больше патронов останется на других” - написал Анрющенко.

Также призвал всех администраторов Приазовских пабликов, журналистов и СМИ поддержать и распространить призыв к нашим людям в оккупации присоединиться.



Дополнение

Также Андрющенко сообщил, что оккупационная "полиция" Мариуполя проверяет детей на причастность к партизанскому движению “Мариуполь. Сопротивление”.