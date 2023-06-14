В Маріуполі поліція перевіряє місцевих дітей на причетність до партизанських рухів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Окупаційна "поліція" Маріуполя перевіряє дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив”. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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В тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна "патрульна поліція" перевіряє дітей на причетність до проукраїнських рухів “Маріуполь. Спротив” та співпрацю зі Збройними силами України".
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"В Маріуполі дійшли до крайної точки параної. Тепер поліцаї перевіряють дітей на причетність до партизанського руху "Маріуполь. Спротив” та співпрацю з ЗСУ", - написав Андрющенко.
Доповнення
Причетність до проукраїнського руху у росії розцінюється як держзрада, та карається законом від 12-20 років позбавлення волі, а також позбавленням батьківських прав.
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Нагадаємо
росіяни продовжують вивозити з порту тимчасово окупованого Маріуполя українське зерно. Наразі проходить відвантаження двох тисяч тонн пшениці на судно “Междуреченськ”, якого за офіційними даними там бути не повинно,