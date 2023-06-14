В Мариуполе полиция проверяет местных детей на причастность к партизанским движениям

Детали

Во временно оккупированном Мариуполе оккупационная "патрульная полиция" проверяет детей на причастность к проукраинским движениям “Мариуполь. Сопротивление” и "сотрудничество с Вооруженными силами Украины".

Цитата

"В Мариуполе дошли до крайней точки паранойи. Теперь полицаи проверяют детей на причастность к партизанскому движению "Мариуполь. Сопротивление" и сотрудничество с ВСУ", - написал Андрющенко.

Дополнение

Причастность к проукраинскому движению в россии расценивается как госизмена, и карается законом от 12-20 лет лишения свободы, а также лишением родительских прав.

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Напомним

россияне продолжают вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинское зерно. Сейчас проходит отгрузка двух тысяч тонн пшеницы на судно “Междуреченск”, которого по официальным данным там быть не должно,