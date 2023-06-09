"Продовжують красти під шумок": окупанти вивозять зерно з Маріуполя - радник мера

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«Під шумок росіяни продовжують красти наше зерно. Поки зернова угода блокується росією, вони в Маріуполі вантажать чергові дві тисячі тонн на судно “Междуреченськ”. Те саме, яке чомусь офіційно не в Маріуполі», - повідомив Андрющенко.

«До речі, може вже пора оголосити санкції та притягнути до відповідальності посадових осіб - судновласника?», - додав він.

Доповнення

За інформацією радника мера Маріуполя, у порт тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя продовжують прибувати судна для вивезення українського зерна. Однак судноплавство до Маріуполя займає понад півтори доби з ростова і розвантаження триває понад дві доби, що за його словами, дуже повільно. Це свідчить, що до повноцінної роботи порту далеко.

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