"Продовжують красти під шумок": окупанти вивозять зерно з Маріуполя - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. росіяни продовжують вивозити з порту тимчасово окупованого Маріуполя українське зерно. Наразі проходить відвантаження двох тисяч тонн пшениці на судно “Междуреченськ”, якого за офіційними даними там бути не повинно, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Під шумок росіяни продовжують красти наше зерно. Поки зернова угода блокується росією, вони в Маріуполі вантажать чергові дві тисячі тонн на судно “Междуреченськ”. Те саме, яке чомусь офіційно не в Маріуполі», - повідомив Андрющенко.
«До речі, може вже пора оголосити санкції та притягнути до відповідальності посадових осіб - судновласника?», - додав він.
Доповнення
За інформацією радника мера Маріуполя, у порт тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя продовжують прибувати судна для вивезення українського зерна. Однак судноплавство до Маріуполя займає понад півтори доби з ростова і розвантаження триває понад дві доби, що за його словами, дуже повільно. Це свідчить, що до повноцінної роботи порту далеко.
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