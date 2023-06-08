кремль погрожує зірвати зернову угоду через вибух аміакопроводу тольятті-Одеса

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 5538 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 10783 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 22661 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 26924 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 64402 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 52861 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53541 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117554 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182417 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 205156 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 40265 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 21823 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 19833 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 11039 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 43673 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 22617 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 44927 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 64360 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 205138 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 256441 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 8038 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 8222 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22325 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27006 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42870 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

кремль погрожує зірвати зернову угоду через вибух аміакопроводу тольятті-Одеса

Київ • УНН

 • 391462 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. пресекретар путіна дмитро пєсков заявив, що вибух аміакопроводу тольятті-Одеса може "тільки негативно" позначитися на зерновій угоді, пишуть росЗМІ, передає УНН.

кремль погрожує зірвати зернову угоду через вибух аміакопроводу тольятті-Одеса

Деталі

пєсков, коментуючи пошкодження аміакопроводу на Харківщині заявив, що москві начебто невідомо, які там руйнування і "що далі збирається робити українська сторона з цією гілкою". Він звернув увагу, що тема відновлення роботи аміакопроводу тольятті-Одеса "фігурувала як інтегральна частина тієї половини угоди, яка стосувалася" російської.

Цитата

"Тому, скажімо так, це ще один момент, що вельми ускладнює ситуацію в плані продовження угоди",- додав він.

Контекст

Міноборони країни-агресора заявило про підрив аміакопроводу тольятті – Одеса ввечері 5 червня поблизу населеного пункту Масютівка Харківської області, звинувативши в цьому "українську ДРГ".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 5 червня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район, влучивши у трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. За даними ОВА, витік аміаку після російських обстрілів був незначним. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Спрацювала аварійна запобіжна система. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів.

6 червня окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі. Було зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Аміаку в повітрі зафіксовано не було.

Президент України Володимир Зеленський 6 червня на зустрічі з журналістами коментуючи пошкодження аміакопроводу, зазначив, що Україна може відновити його роботу "якщо це буде потрібно".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аміаковий компроміс? ООН намагається врятувати зернову угоду "взаємовигідною" пропозицією

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16