кремль погрожує зірвати зернову угоду через вибух аміакопроводу тольятті-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. пресекретар путіна дмитро пєсков заявив, що вибух аміакопроводу тольятті-Одеса може "тільки негативно" позначитися на зерновій угоді, пишуть росЗМІ, передає УНН.
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пєсков, коментуючи пошкодження аміакопроводу на Харківщині заявив, що москві начебто невідомо, які там руйнування і "що далі збирається робити українська сторона з цією гілкою". Він звернув увагу, що тема відновлення роботи аміакопроводу тольятті-Одеса "фігурувала як інтегральна частина тієї половини угоди, яка стосувалася" російської.
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"Тому, скажімо так, це ще один момент, що вельми ускладнює ситуацію в плані продовження угоди",- додав він.
Контекст
Міноборони країни-агресора заявило про підрив аміакопроводу тольятті – Одеса ввечері 5 червня поблизу населеного пункту Масютівка Харківської області, звинувативши в цьому "українську ДРГ".
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 5 червня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район, влучивши у трубопровід з аміаком. Унаслідок ворожих ударів сталася розгерметизація трубопроводу. За даними ОВА, витік аміаку після російських обстрілів був незначним. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Спрацювала аварійна запобіжна система. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів.
6 червня окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі. Було зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Аміаку в повітрі зафіксовано не було.
Президент України Володимир Зеленський 6 червня на зустрічі з журналістами коментуючи пошкодження аміакопроводу, зазначив, що Україна може відновити його роботу "якщо це буде потрібно".
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