Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Рашисти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі, інформує голова Харківської ОВА, передає УНН.
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"Зафіксовано загалом 6 прильотів в район насосної станції біля с. Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", - написав Олег Синєгубов в Telegram.
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