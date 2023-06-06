Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Рашисты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе, информирует председатель Харьковской ОГА, передает УНН.
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"Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. По состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая", - написал Олег Синегубов в Telegram.
Ранее
В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.
Ситуация с выбросом аммиака в Купянском районе после попадания вражеских ракет в аммиакопровод контролируемая, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.