Российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе

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"Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка. По состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая", - написал Олег Синегубов в Telegram.

Ранее

В Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

Ситуация с выбросом аммиака в Купянском районе после попадания вражеских ракет в аммиакопровод контролируемая, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.