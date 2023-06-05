На Харківщині російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком: на місці працюють усі профільні служби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Харківській області російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"У Куп‘янському районі російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу", - написав Синєгубов.
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За його словами, в області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби.
"Про всі деталі будемо повідомляти згодом", - резюмував голова ОВА.
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