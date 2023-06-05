Через постійні обстріли на Харківщині може бути оголошена примусова евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кількість обстрілів Харківщини збільшується, таким чином зростає загроза для мирного населення. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону і додав, що, ймовірно, буде ухвалено рішення про примусову евакуацію, передає УНН.
За словами Синєгубова, останнім часом кількість обстрілів Харківщини збільшилась. Тільки за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 26 населених пунктів області. 2 людини загинули, 3 – отримали поранення.
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“Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується”, - сказав голова Харківської ОДА.
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Доповнення
Також, окупанти постійно намагаються випробувати українські позиції на міць. Не закінчуються спроби загарбників провести свої ДРГ через кордон на півночі області, але щоразу ворог зазнає невдач та несе втрати.
“Попри все працюємо над відновленням руйнувань завданих ворогом. Вчора провели зустріч з 18 послами країн-міжнародних партнерів України. Обговорювали відновлення житлового фонду м. Ізюм. Плануємо відновити ті будинки, які не мають серйозних руйнувань, до початку опалювального сезону”, - каже Синєгубов.
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