На Харківщину намагалися проникнути ДРГ – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Диверсійно-розвідувальна група здійснила невдалу спробу проникнення в Харківську область. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"На Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни завдавали ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.
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"(Ворог – ред.) здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бруски, Атинське, Басівка, Юнаківка, Садки, Миропілля, Тур'я, Грабовське, Олександрівка, Велика Писарівка, Шевченкове Сумської області, а також Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в області постійно фіксують спроби проникнення ДРГ.