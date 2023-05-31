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Спроба проникнення ДРГ на Харківщину: Синєгубов заявив, що вони відійшли з втратами

Спроба проникнення ДРГ на Харківщину: Синєгубов заявив, що вони відійшли з втратами

Київ • УНН

 • 127544 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Диверсійно-розвідувальної групи намагалося проникнути в Харківську область, проте під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

«Минулої доби окупанти на території Харківщини здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через наш кордон в районі с. Зелене. У такий спосіб росіяни намагаються перевірити злагодженість наших військ, нашу оборону. Однак під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами й ми це фіксуємо на жаль постійно. Ми розуміємо, що ворог не залишив своїх планів на, наприклад, Харків, Харківську область намагаючись покращити своє тактичне положення», - розповів Синєгубов.

Доповнення

Генштаб 31 травня повідомляв, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через Державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, зокрема, випустили керовані авіабомби по селищу Ківшарівка, в області є одна постраждала людина.

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