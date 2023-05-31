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Попытка проникновения ДРГ на Харьковщину: Синегубов заявил, что они отошли с потерями

Киев • УНН

 • 127543 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Диверсионно-разведывательной группы пыталось проникнуть в Харьковскую область, однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки оккупанты на территории Харьковщины совершили неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через нашу границу в районе с. Зеленое. Таким образом россияне пытаются проверить слаженность наших войск, нашу оборону. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями и мы это фиксируем к сожалению постоянно. Мы понимаем, что враг не оставил своих планов на, например, Харьков, Харьковскую область пытаясь улучшить свое тактическое положение», - рассказал Синегубов.

Дополнение

Генштаб 31 мая сообщал, что на Северском и Слобожанском направлениях противник совершил неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.

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