Попытка проникновения ДРГ на Харьковщину: Синегубов заявил, что они отошли с потерями

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«За прошедшие сутки оккупанты на территории Харьковщины совершили неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через нашу границу в районе с. Зеленое. Таким образом россияне пытаются проверить слаженность наших войск, нашу оборону. Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти с потерями и мы это фиксируем к сожалению постоянно. Мы понимаем, что враг не оставил своих планов на, например, Харьков, Харьковскую область пытаясь улучшить свое тактическое положение», - рассказал Синегубов.

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Генштаб 31 мая сообщал, что на Северском и Слобожанском направлениях противник совершил неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.