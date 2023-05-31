Окупанти вдарили по селищу на Харківщині двома керованими авіабомбами

Цитата

"Минулої доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області", - повідомив голова ОВА.

Деталі

За даними Синєгубова, ситуація така:



Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.

Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.

По селищу Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

У селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре спробували наступати в районі Масютівки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними прокуратури, 29 травня російські військові обстріляли селище Ківшарівка. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.