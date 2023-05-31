Окупанти вдарили по селищу на Харківщині двома керованими авіабомбами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, зокрема, випустили керовані авіабомби по селищу Ківшарівка, в області є одна постраждала людина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області", - повідомив голова ОВА.
Деталі
За даними Синєгубова, ситуація така:
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- Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.
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- По селищу Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.
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- У селі Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.
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- У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.
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"На лінії зіткнення тривають бойові дії на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре спробували наступати в районі Масютівки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними прокуратури, 29 травня російські військові обстріляли селище Ківшарівка. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.