Оккупанты ударили по поселку в Харьковской области двумя управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано. Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области", - сообщил глава ОВА.
Детали
По данным Синегубова, ситуация следующая:
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- В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина.
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- По поселку Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.
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- В селе Безруки Харьковского района повреждено частное домовладение.
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- В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждена квартира.
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"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались наступать в районе Масютовки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным прокуратуры, 29 мая российские военные обстреляли поселок Ковшаровка. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250.