Оккупанты ударили по поселку в Харьковской области двумя управляемыми авиабомбами

Цитата

"За прошедшие сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано. Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области", - сообщил глава ОВА.

Детали

По данным Синегубова, ситуация следующая:



В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина.

Чугуевского района повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина.

По поселку Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.

Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.

В селе Безруки Харьковского района повреждено частное домовладение.

Харьковского района повреждено частное домовладение.

В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждена квартира.

Купянского района в результате обстрела повреждена квартира.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались наступать в районе Масютовки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным прокуратуры, 29 мая российские военные обстреляли поселок Ковшаровка. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250.