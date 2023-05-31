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Оккупанты ударили по поселку в Харьковской области двумя управляемыми авиабомбами

Киев • УНН

 • 226463 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано. Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области", - сообщил глава ОВА.

Детали

По данным Синегубова, ситуация следующая:

  • В результате обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина.
  • По поселку Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.
  • В селе Безруки Харьковского района повреждено частное домовладение.
  • В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждена квартира.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались наступать в районе Масютовки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным прокуратуры, 29 мая российские военные обстреляли поселок Ковшаровка. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250.

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