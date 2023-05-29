По Харківщині ворог попередньо випустив керовану авіабомбу, семеро травмованих - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. По селищу Ківшарівка Харківської області 29 травня російські війська, попередньо, випустили керовану авіабомбу ФАБ-250, травмовано семеро мирних жителів, серед них неповнолітній. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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"За даними слідства, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Як вказано, наразі встановлюються інші постраждалі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв раніше, що російські окупанти завдали удару, попередньо, ракетою "Іскандер" по селищу Ківшарівка на Харківщині.