По Харківщині ворог попередньо випустив керовану авіабомбу, семеро травмованих - прокуратура

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"За даними слідства, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як вказано, наразі встановлюються інші постраждалі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв раніше, що російські окупанти завдали удару, попередньо, ракетою "Іскандер" по селищу Ківшарівка на Харківщині.