росіяни вдарили швидше за все "Іскандером" по Харківщині, серед постраждалих вагітна і діти - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти завдали удару, попередньо, ракетою "Іскандер" по селищу на Харківщині, серед постраждалих вагітна і діти, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою "Іскандер", по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина", - написав Синєгубов.
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З його слів, у селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.
"Також обстріляне село Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка", - додав голова ОВА.
Синєгубов повідомив, що усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська сьогодні могли атакувати Київ "Іскандером", ракети летіли по балістичній траєкторії.