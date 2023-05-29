россияне ударили скорее всего "Искандером" по Харьковской области, среди пострадавших беременная и дети - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские оккупанты нанесли удар, предварительно, ракетой "Искандер" по поселку в Харьковской области, среди пострадавших беременная и дети, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Враг нанес ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", - написал Синегубов.
Детали
По его словам, в поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.
"Также обстреляно село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина", - добавил глава ОВА.
Синегубов сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
Напомним
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска сегодня могли атаковать Киев "Искандером", ракеты летели по баллистической траектории.