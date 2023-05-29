По Харьковской области враг предварительно выпустил управляемую авиабомбу, семеро травмированных - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. По поселку Ковшаровка Харьковской области 29 мая российские войска, предварительно, выпустили управляемую авиабомбу ФАБ-250, травмированы семь мирных жителей, среди них несовершеннолетний. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"По данным следствия, 29 мая около 10:30 российские военные обстреляли пгт Ковшаровка Купянского района. По предварительным данным, оккупанты выпустили по населенному пункту управляемую авиабомбу ФАБ-250. Повреждены многоэтажные жилые дома. Предварительно, получили ранения семь мирных жителей: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Как указано, сейчас устанавливаются другие пострадавшие.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал ранее, что российские оккупанты нанесли удар, предварительно, ракетой "Искандер" по поселку Ковшаровка в Харьковской области.