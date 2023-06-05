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На Харьковщину пытались проникнуть ДРГ - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Диверсионно-разведывательная группа осуществила неудачную попытку проникновения в Харьковскую область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Харьковщину пытались проникнуть ДРГ - Генштаб

Цитата

"На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также россияне наносили ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области.

Дополнение

"(Враг – ред. ) совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине", - отмечается в сообщении.

Напомним

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в области постоянно фиксируют попытки проникновения ДРГ.

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