На Харьковщину пытались проникнуть ДРГ - Генштаб

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"На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также россияне наносили ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области.

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"(Враг – ред. ) совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине", - отмечается в сообщении.

Напомним

Ранее председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в области постоянно фиксируют попытки проникновения ДРГ.