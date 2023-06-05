Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку знайшли на деокупованій території Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На звільненій території Харківської області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. Загальна вага знайденої зброї становить понад 10 тонн, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
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За даними слідчих, російські військові обладнали схрон зі зброєю у лісосмузі на території Великобурлуцького району Харківської області. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси.
Крім того, окупанти залишили протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".
За оперативною інформацією ДБР, хованка належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.
Наразі зброя вилучена та готується для передачі ЗСУ, заявили в Державному бюро розслідувань.
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