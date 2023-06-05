Более 10 тонн российских боеприпасов и зенитную установку нашли на деоккупированной территории Харьковщины

Детали

По данным следователей, российские военные оборудовали схрон с оружием в лесополосе на территории Великобурлукского района Харьковской области. В тайнике были противотанковые гранаты, различные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами различного калибра, кассетные боеприпасы.

Кроме того, оккупанты оставили противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "ЗУ-23".

По оперативной информации ГБР, тайник принадлежал мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск рф.

Сейчас оружие изъято и готовится для передачи ВСУ, заявили в Государственном бюро расследований.

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