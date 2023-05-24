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На Курахівській ТЕС попередили теракт, організатора судитимуть - ДБР

На Курахівській ТЕС попередили теракт, організатора судитимуть - ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На Курахівській тепловій електростанції у Донецькій області попередили теракт, організатора судитимуть, повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

"Працівники бюро завершили розслідування щодо експравоохоронця, який працював в окупаційній міліції Маріуполя та планував підірвати ТЕС", - повідомили у ДБР.

Як зазначається, після окупації міста фігурант перейшов на бік ворога та проводив фільтраційні заходи на блок-пості. Він шукав патріотично налаштованих громадян, правоохоронців та військових, які лишилися під окупацією, вказали у ДБР.

"Наприкінці 2022 року працівники ДБР встановили, що "міліціонер" зі спільником готували диверсію на Курахівській ТЕС. Зрадник завчасно приховав вибухівку у спеціально облаштованому схроні поруч з "об’єктом". За планом, здійснити вибух на ТЕС повинен був спільник", - розповіли у бюро.

Фігурант обвинувачується у держзраді та приготуванні диверсії.

Матеріали щодо спільника виділені в окреме провадження.

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