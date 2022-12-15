Змушував затриманих збирати тіла загиблих: на Донеччині повідомлено про підозру поліцейському-колаборанту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Повідомилено про підозру правоохоронцю з Лиману (Донецька область), який змушував затриманих збирати тіла загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.
Після вторгнення росіян підозрюваний почав працювати на окупантів.
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"Він відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю зі загарбниками. Чоловік отримав посаду у так званій "народной милиции". За наказами окупаційної влади фігурант доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, виконувати іншу роботу", – повідомили у ДБР.
Наразі колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.
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