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Змушував затриманих збирати тіла загиблих: на Донеччині повідомлено про підозру поліцейському-колаборанту

Змушував затриманих збирати тіла загиблих: на Донеччині повідомлено про підозру поліцейському-колаборанту

Київ • УНН

 • 659721 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Повідомилено про підозру правоохоронцю з Лиману (Донецька область), який змушував затриманих збирати тіла загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.

Після вторгнення росіян підозрюваний почав працювати на окупантів.

Цитата

"Він відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю зі загарбниками. Чоловік отримав посаду у так званій "народной милиции". За наказами окупаційної влади фігурант доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, виконувати іншу роботу", – повідомили у ДБР.

Наразі колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

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