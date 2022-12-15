Змушував затриманих збирати тіла загиблих: на Донеччині повідомлено про підозру поліцейському-колаборанту

Після вторгнення росіян підозрюваний почав працювати на окупантів.

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"Він відмовився евакуюватися з міста та пішов на співпрацю зі загарбниками. Чоловік отримав посаду у так званій "народной милиции". За наказами окупаційної влади фігурант доставляв до місць примусових робіт незаконно затриманих громадян, змушував людей збирати тіла загиблих, виконувати іншу роботу", – повідомили у ДБР.

Наразі колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

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