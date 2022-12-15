Заставлял задержанных собирать тела погибших: в Донецкой области сообщено о подозрении полицейскому-коллаборанту

После вторжения россиян подозреваемый начал работать на оккупантов.

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"Он отказался эвакуироваться из города и пошел на сотрудничество с захватчиками. Мужчина получил должность в так называемой "народной милиции". По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, выполнять другую работу", – сообщили в ГБР.

Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

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