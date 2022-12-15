Заставлял задержанных собирать тела погибших: в Донецкой области сообщено о подозрении полицейскому-коллаборанту
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сообщено о подозрении правоохранителю из Лимана (Донецкая область), который заставлял задержанных собирать тела погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.
После вторжения россиян подозреваемый начал работать на оккупантов.
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"Он отказался эвакуироваться из города и пошел на сотрудничество с захватчиками. Мужчина получил должность в так называемой "народной милиции". По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, выполнять другую работу", – сообщили в ГБР.
Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.
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